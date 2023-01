Acquisto da 20 milioni | Giuntoli gela i tifosi del Napoli | notizia in diretta!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilperde la prima partita del campionato contro l’Inter. Protagonista indiscusso del match: Edin Dzeko che con un’incornata al 56? trascina i nerazzurri in una vittoria fondamentale. Prestazione discutibile degli azzurri che non sono sembrati ancora in forma rispetto all’inizio della seconda parte di stagione. Tornano titolari Rrahmani e Kvaratskhelia, entrambi alla ricerca di minutaggio per ritrovare la forma fisica migliore. Il georgiano, a causa del lungo stop, non brilla particolarmente.fa il punto sul mercato delIn occasione della 16° giornata è intervenuto Cristianoai microfoni di Dazn. Di seguito quanto riportato dalla redazione: Cristianoai microfoni di Dazn in occasione di Inter-Bereszy?ski a che punto ...

Dimensione Pulito

Dopo aver portato a 220di euro nel bilancio 2022 le risorse da destinare alle politiche ...- con questi e con gli altri fondi che stanzieremo - il più importante programma didi nuove ......ha un doppio effetto negativo perché " sottolinea la Coldiretti " riduce il potere didei ... La produzione agricola e quella alimentare in Puglia assorbono oltre il 10,3% dei 5,578di ... Rifiuti, 5 milioni per l’acquisto di eco compattatori FOTO: Getty – Badiashile Monaco. Altro acquisto del Chelsea, vicino Badiashile del Monaco. Ma come detto non è finita qua. Dopo i tanti milioni spesi in estate, i Blues non baderanno a spese nemmeno n ...Le pretese creditorie da parte dei fornitori del sistema sanitario calabrese, alla data del 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma, ammontano a 862.709.609 euro. Ad ottobre scorso il debito ulter ...