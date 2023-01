Accuse e minacce sulle campane dei rifiuti | ' Tradisci tua moglie e rovini matrimoni | farò saltare il tuo'

leggo.it

Una decina di campane dei rifiuti imbrattate a Mestre , nella notte fra il 2 e 3 gennaio. L'autore è uno solo, che ha voluto richiamare l'attenzione di un certo signore, accusato da quanto si riesce a ...L'Unione Europea non indietreggia di fronte alledi ritorsioni da parte di Pechino sul tampone ai cittadini in entrata nell'Ue, misura ... Parole epronuncia dal portavoce ministero degli ... Accuse e minacce sulle campane dei rifiuti: «Tradisci tua moglie e ... Una decina di campane dei rifiuti imbrattate a Mestre, nella notte fra il 2 e 3 gennaio. L'autore è uno solo, che ha voluto richiamare l'attenzione di un certo ...L’Unione Europea non indietreggia di fronte alle minacce di ritorsioni da parte di Pechino sul tampone ai cittadini in entrata nell’Ue, misura introdotta da alcuni Paesi per l’esplodere incontrollato ...