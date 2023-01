Accoltellata alla stazione Termini | il gip | “Spregiudicatezza inquietante dell’accusato”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ha fatto, come si dice, il finto tonto di fronte al giudice, il giovane polacco accusato di aver accoltellato la ragazza isradelianadi Roma. Ha infatti fornito una versione "inverosimile" quando ha affermato che l'uomo ripreso dai video di sorveglianza era "un 'altra persona", aggiungendo di "non ricordare" se la sera del 31 dicembre fosse "passato"di Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

... che insieme al marito Filippo Consoli ha riconosciuto e bloccato,stazione Centrale di Milano, Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato...Sposati dal 2016, Filippo e Nicoletta hanno datoluce due belle bambine, una nel 2019 e l'altra nell'estate del 2021, e a loro stavano probabilmente pensando quando in borghese sono saliti... Accoltellata alla stazione Termini, grave giovane israeliana Si chiamano Nicoletta Piccoli e Filippo Consoli i due carabinieri che hanno arrestato ieri a Milano Aleksander Mateusz Chomiak. Il cittadino polacco è accusato dell’aggressione nei confronti di Abigai ...Quello nei video non sono io. Non ero a Termini quella sera. I coltelli li uso per vivere da senzattetto. Il mistero di Aleksander Mateusz Chomiak, ...