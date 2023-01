Accise sulla benzina | Boldrini | “Meloni incoerente”

Il Fatto Quotidiano

Ora per contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti dovuto all'impennata del greggio il governo Draghi nel marzo 2022 aveva deciso di tagliare lebenzina da 73 centesimi di euro al ......di 23 aziende piacentine che si sono viste riconoscere il diritto al rimborso per delle... Le comunicazioni del ministro della Difesa al Senatocessione di materiali ed equipaggiamenti ... Renzi: “Meloni ha aumentato le accise sulla benzina, Salvini i pedaggi autostradali L’ultima vittoria in ordine di tempo è quella di ventitrè aziende piacentine che si sono viste riconoscere il diritto al rimborso per delle accise prelevate dall’azienda elettrica fino al 2011, come s ...ROMA - "Per Meloni versione opposizione è inaccettabile che lo Stato metta accise sulla benzina. Per Meloni Presidente del Consiglio non bisogna neanche ...