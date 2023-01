A tu per tu con Antonella Attili | al cinema con “Il grande giorno”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dal 22 dicembre l’attrice, che nella sua lunga carriera è stata diretta da grandi registi, é alal fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo ROMA – Era la madre del piccolo Totò nel film Premio Oscar “NuovoParadiso” per la regia di Giuseppe Tornatore; in questi giorni é sulschermo come coprotagonista del film campione di incassi “Il gande” di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Stiamo parlando di, attrice che vanta una carriera lunga quasi trentacinque anni, caratterizzata da interpretazioni in film quali “Stanno Tutti Bene” e “L’uomo delle Stelle” di Giuseppe Tornatore, “Dichiarazioni d’amore” di Pupi Avati, “Concorrenza Sleale” di Ettore Scola ma anche da presenze televisive in “Romanzo Criminale” di Stefano Sollima e nel “Paradiso ...