A Pavia censurati manifesti che dubitano del vaccino | “Sono denigratori”

(Di giovedì 5 gennaio 2023), 5 gen — A due anni dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid dovrebbe essere dato per scontato e considerato come dato incontrovertibile: queste iniezioni avranno forse ridotto i sintomi delle forme più virulente di infezione, ma non hanno in alcun modo impedito di contagiarsi e contagiare. Ultimo, ma non meno importante, questi vaccini hanno scatenato un preoccupante numero di effetti avversi, in alcuni casi invalidanti o addirittura mortali, di cui nessuno sembra volersi preoccupare. Eppure, dopo due anni, c’è ancora chi ritiene pericolosa la diffusione di queste verità e si prodiga per silenziare chiunque tenti di farlo. Avietatiche sollevano dubbi sulla vaccinazione Prendiamo, per esempio, il comune di, che ha vietato l’affissione di cartelloni che instillano dubbi sul ...