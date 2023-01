A Dazn fanno già il funerale al Napoli | Marcolin | “Qualcosa è cambiato”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilperde contro l’Inter ed arrivano commenti molto negativi da parte di Darioai microfoni di. Al termine del match Inter-è arrivato il commento di di Dario. L’ex giocatore aha detto: “La vittoria dell’Inter contro ilapre uno scenario del tutto diverso, per tutte le altre squadre che stanno lottando per lo scudetto. Praticamente i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno giocato una partita perfetta. Ilnon è riuscito mai a trovare le contromisure giuste, dopo 51 giornista cambiando“. Insomma è bastata una sconfitta, la prima delnella stagione 2022/23 per cominciare già a pensare che tutto sia. Nonostante il ...