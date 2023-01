A cosa servono le primarie e a cosa servono quelle del Pd spoiler | a poco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) C’è questa serie tv che io e altri appassionati seguiamo che si chiama “del Pd”. Non è ciclica, va in onda quando capita, e anche il cast è incerto e spuntano protagonisti/candidati un po’ per la strada. Una volta questa serie tv riusciva a coinvolgere anche 3 milioni di spettatori paganti (due euro), ma erano altri tempi. Le prossimesaranno un successo se parteciperanno almeno centomila/duecentomila iscritti e almeno 700mila simpatizzanti poi ai gazebo. Usciamo dalla metafora ora perché non è facile proseguire come se fosse uno show: avete ben capito che stiamo parlando della scelta del segretario del “più grande partito di centrosinistra italiano” o quello che è stato o quello che sarà, perché se c’è qualche ha smarrito negli anni questo Partito è l’identità (anche se qualcuno giura di non ...