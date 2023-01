A Bologna si disbosca come se non ci fosse un domani | 1157 alberi abbattuti per altro cemento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ogni giorno sento una notizia diper far posto al. L’ultimo scempio sta accadendo nella città metropolitana di, per la costruzione del Nodo di Rastignano. Ebbene proprio a, dove la sinistra comanda (nella giunta Lepore, sedicente progressista, c’è anche Coalizione Civica, andata su con i voti di tanti giovani ambientalisti speranzosi) avviene uno dei più cruenti attacchi alla natura e agli. Migliaia di, per la precisionenel Parco naturale protetto Paleotto, uno dei più bei parchi della provincia bolognese, nell’alveo del torrente Savena, più altri 600in zona Stazione Rastignano. Un massacro degno di Attila o ...