95 posti letto nel “ternano” per la sanità privata | la Ternana Calcio esprime soddisfazione

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Laapprende con grandela notizia della preadozione da parte della Giunta Regionale del nuovo “Piano Fabbisogni” della rete ospedaliera umbra. Piano che, oltre alla prioritariapubblica, prevede 95accreditabili nel. Siamo sempre stati e restiamo tutt’ora disponibili a portare avanti con entusiasmo il progetto stadio/clinica, nella consapevolezza della sua correttezza e fattibilità tecnico procedurale. Del resto il nostro iter era ed è pienamente legittimo e oggi ne riceviamo esplicita conferma con la previsione programmatica (come previsto nella proposta) diaccreditabili per lanel ...

Il Friuli

← Torna l'ospedale a Città della Pieve, 24tra medicina e chirurgia e pronto soccorso h24 Potrebbe anche interessarti Gubbio, torna l'appuntamento con la 'Marcia del Ben...essere ...... dietro, nelle altre due macchine, ci sono otto colleghi: quelli che occupano iposteriori ... ma capisco che lui sa perfetta mente cosa mi è passato per la mente, hai miei dubbi e ha ... Due posti letto di terapia intensiva in più al San Polo Secondo i dati pubblicati dall'Istat, il numero disponibile di posti letto è 3.330, ma il Campidoglio sta lavorando per ottenerne 1.000 in più ...Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il club biancoceleste per gli episodi di Lecce: la decisione ricade sulla partita contro l'Empoli di domenica. Chiesto alla Procura federale un approfondime ...