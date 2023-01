(Di giovedì 5 gennaio 2023) Gli eventi datati 5Otto titoli nazionali conquistati con il River Plate e tre volte la Copa America celebrata con l’Albiceleste: il 52003 se ne andava Felix Loustau, che fece parte della grande linea d’attacco dei ‘Millonarios’. E oggi è il centenario dalla nascita di Norberto Mendez, anche lui vincitore delle Coppe America sopra citate. Festeggia i settant’anni Giancarlo D’Astoli, settantadue presenze in Serie B con la Reggina. Ne avrebbe compiuti novanta invece Luciano Nizzola, ex presidente di Lega Nazionale Professionisti e FIGC (senza dimenticare gli anni da dirigente del Torino). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

RomaToday

Nello specifico, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1°2023 mentre, per le esposizioni pendenti al 1°, invece, il calcolo degli interessi dovuti è ...Molise : 52023 - 5 marzo 2023, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l'inizio dei saldi. Piemonte : 52023 - 2marzo 2023 con divieto di effettuare ... Epifania: cosa fare il 6 gennaio a Roma Grottammare, concerto di beneficenza per Fondazione Anffas dell'Orchestra dei Fiati 'Insieme per gli altri' - picenotime.it - IT ...(FERPRESS) – Roma, 5 GEN – Si terrà a Roma, il prossimo 12 gennaio, il convegno su Trasporti urbani, speciali e ambiente. E’ un convegno gratuito con oltre 20 relatori ed esperti e con approfondimenti ...