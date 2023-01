20 foto Comincia il 2023 con il botto | scegli il pixie cut lungo per un anno all’insegna della versatilità e della creatività

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Con il nuovoappena iniziato, perché non trasformare il proprio look con un taglio sbarazzino e super trendy? Avete mai provato ilcut? Al contrario di quello che… L'articolo 20ilcon ililcutper unè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Scomunicando

... la famosa imprenditrice e influencer ammette che l'ansia di prestazionea farsi sentire. ... FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %srimanenti Spettacolo Chiara Ferragni a Sanremo 2023: le ......stampa Sky 'Meno 100 giorni alle Olimpiadi' /Giuseppe Celeste/Image Sport nella: ... Di sicuro, con queste accusea perdere i pezzi un sistema che, per il presidente del Coni Malagò, ... CALANOVELLA – L’anno inizia con “buone foto”. Quasi completati i lavori di difesa d... Comincia l’era Ranieri-bis: il tecnico romano è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Cagliari-Elmas, accolto da tanti tifosi rossoblù in festa. Le prime immagini ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-987e1-46df-aae2-d45c-dca0973b410') ...