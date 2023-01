TGCOM

La vicenda di Giuliano De Seta ,durante l'alternanza scuola lavoro , prosegue con una beffa burocratica per la famiglia: l'Inail non risarcirà la famiglia a causa di un paradosso giuridico legato al tema del lavoro. ...... lo stagistail 16 settembre in un incidente in fabbrica a Noventa di Piave (Venezia). A renderlo noto è la famiglia del, che rimase vittima di un incidente in fabbrica durante il ... 18enne morto in uno stage, famiglia De Seta: "Nessun risarcimento dall'Inail" Non ci sarà alcun risarcimento da parte dell'Inail ai genitori di Giuliano De Seta, lo stagista morto il 16 settembre in un incidente in fabbrica a Noventa di Piave (Venezia). A renderlo noto è la fam ...Beffa per la famiglia di Giuseppe De Seta, 18enne morto a Noventa di Piave durante l'alternanza scuola-lavoro: non riceveranno nessun risarcimento ...