(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "La Russia sta mobilitando coloro che vuole usare come carne da macello. Noi stiamo mobilitando il mondo civile. Per il": lo ha detto ieri sera nel suo consueto videomessaggio il ...

Agenzia ANSA

È il momento in cui, insieme ai nostri partner, dobbiamo rafforzare la nostra difesa - ha detto- . Non abbiamo dubbi sul fatto che gli attuali padroni della Russia metteranno in campo tutto ...Il presidente ucraino Volodymyrha poi pubblicato su Telegram una selezione di immagini ...come una squadra: l'intero paese, tutte le nostre regioni'. Nelle foto soldati che ... Zelensky, combattiamo per il bene della vita "La Russia sta mobilitando coloro che vuole usare come carne da macello. Noi stiamo mobilitando il mondo civile. (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Ankara: 'Domani Erdogan sentirà Putin e Zelensky'. LIVE ...