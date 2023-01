Globalist.it

È noto che l', insieme a una vasta gamma di armi e attrezzature militari, fornisce a Kiev mine antiuomo', ha aggiunto. 'Queste azioni irresponsabili non solo moltiplicano il numero ...... Maria, citata dall'agenzia Tass. "Ovviamente ha detto la portavoce rispondendo a una domanda considerata la posizione di parte presa dall', non possiamo vederla come un onesto ... Zakharova: “L’Italia non può fare da mediatrice, è anti-russa” L'Italia non può essere considerata una "possibile garante" del processo di pace né un'"intermediaria onesta" nel conflitto in Ucraina. "Data la posizione di parte, n ...Le parole di Zakharova, giungono dopo che il 29 dicembre la premier Giorgia Meloni, nella conferenza di fine anno, ha dichiarato che «l'Italia è pronta a farsi garante di un eventuale accordo di pace» ...