xFarm technologies | agricoltura e digitale funziona se risponde ai bisogni di chi lavora in campo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Innovazionenon significa solamente sviluppare piattaforme o software, ma piuttostore in modo diverso e nuovo a problemi reali e diffusi. Anche in. Per il settore, in particolare, le principali sfide che si stanno affrontando sono tre: cambiamenti climatici, frammentazione tecnologica e aumento dei prezzi degli input agronomici. A confermarlo sono i dati, infatti secondo il rapporto Crea (Consiglio per la ricerca ine l’analisi dell’economia agraria) di marzo 2022 il continuo oscillare dei prezzi dell’energia ha importanti ripercussioni anche sui mercati agricoli. In particolare, per le sei voci di costo considerate (fertilizzanti, mangimi, gasolio, sementi/piantine, fitosanitari, noleggi passivi) l’impatto medio che le aziende agricole italiane devono sostenere ...

Forbes Italia

Il team diNe parliamo con Matteo Cunial , cofondatore dell ' azienda. " Abbiamo una nostra squadra interna che si occupa di R&S, però poi collaboriamo con diverse università e ...che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare è stata protagonista ad agosto di un round di serie B tra i più importanti per dimensione in Europa nell'ambito dei Farm ... Cosa fa xFarm Technologies, l'azienda italiana che digitalizza l ... Two of the biggest Agco dealers in the UK, Chandlers and Ross Farm Machinery, have merged their teams and main franchises. Chandlers operates from 13 ...