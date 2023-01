WWE | Naomi sarebbe destinata a tornare | niente Giappone per lei?

Spazio Wrestling

A nulla sarebbe servito il tentativo di Triple H di riportare la sua pupilla in. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest'anno assieme a, non accogliendo di buon grado alcune ...Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team Champions Sasha Banks e, e dell'Intercontinental Champion Ricochet. I biglietti per le quattro tappe sono ... WWE: Naomi è già in Giappone, più probabile la sua presenza a Wrestle Kingdom 17 Sasha Banks' longtime friend and rival from her time in WWE is expected to be in Japan to support the Boss during her much-bantered about appearance at ...As her WWE tag team partner prepares to make an expected return to the wrestling stage on Wednesday in Japan, Naomi's future is also getting some clarity: a return to WWE. Our Bryan Alvarez reported ...