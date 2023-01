WWE | John Laurinaitis fa la sua prima apparizione dopo il licenziamento

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’ex dirigente della WWE, aliasny Ace, farà la sual’addio alla WWE al Wrestlecon di Los Angeles, in California, durante il fine settimana di Wrestlemania 39.è stato invitato dalla Big Time Collectibles di Bobby Fulton. Fulton porterà anche l’Hall of Famer della WWE Rob Van Dam.è stato licenziato dalla WWE nell’agosto del 2022. Ha lavorato per la WWE dal marzo 2001,l’acquisizione della WCW. Durante il periodo trascorso come wrestler nella All Japan Pro Wrestling,si è fatto apprezzare per la sua capacità di mettere insieme grandi finali, tanto che Eric Bischoff lo ha reclutato per quel ruolo in WCW verso la fine ...