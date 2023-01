WWE | grossi piani in arrivo per Ronda Rousey dopo la sconfitta con Charlotte Flair

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è tornata in WWE durante la Royal Rumble dello scorso anno e alla fine è diventata 2 volte campionessa femminile di Smackdown. Tuttavia, non ha ricevuto il sostegno dei fan, che l’hanno criticata quasi sempre. Detto questo, ha finito per perdere il titolo femminile di Smackdown contro la rientrantela scorsa settimana. Ora sembra che la WWE abbia ancora intenzione di utilizzarela sua. Come visto nella precedente puntata di Friday Night Smackdown, “The Baddest Woman On The Planet” ha finito per lasciare lo Smackdown Women’s Championship a, un risultato piuttosto scioccante. Secondo un rapporto di PWInsider, la WWE ha già dei ...