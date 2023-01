WWE | Effetto John Cena e gli ascolti di SmackDown sono i migliori dal Natale 2020

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lo scorso venerdì notte è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Night, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 2.629.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.64. Che numeri! Lo show blu ha fatto registrare idati daldel, questo conferma l’ottimo periodo che lo show sta vivendo in termini di. Ovviamente un boost molto importante lo ha dato sicuramente la presenza di, con il video del Tag Team Match fra lui e Owens contro Roman Reigns e Sami Zayn che ha raggiunto in breve tempo le 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. WWE, Friday on Fox (8-10pm):2,629,000 ...

