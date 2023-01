Wta Auckland 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 5 gennaio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ecco il, glie l’didiper il Wta 250 di. Leggermente in ritardo sulla tabella di marcia il torneo neozelandese, che ha dovuto fare i conti con la pioggia. I match di primo turno sono andati per le lunghe, perciò nella giornata disi disputeranno (pioggia permettendo) tutte e otto le sfide di secondo turno. In campo le big Coco Gauff e Leylah Fernandez, le due teste di serie più alte rimaste, ma anche Emma Raducanu e Venus Williams. Di seguito l’dicompleto. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY STADIUM Dalle ore 00:00 – (WC) V. Williams vs Zhu A seguire – (1) Gauff vs (WC) Kenin A seguire – Kuzmova ...

Ubitennis

9 15 Gennaio 2023(Nuova Zelanda) Tennis ATP 250. 9 15 Gennaio 2023 Australia Tennis250 Hobart. 9 13 Gennaio 2023 Winterberg (Germania) Skeleton Campionati del ...Ecco il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 4 gennaio per il250 di2023. Giornata di match di secondo turno, oltre alla prosecuzione degli ultimi incontro di primo turno interrotti per pioggia. Torna in campo Venus Williams, che all'età di 42 anni ... WTA Auckland: Cocciaretto ci prova ma passa Blinkova. Rimonta per Raducanu Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, tennis e sport invernali.Con l’arrivo della pioggia si è conclusa anzitempo la seconda giornata del WTA di Auckland 2023. Tra la notte appena passata e questa mattina si sono giocate dunque soltanto cinque partite valide per ...