WTA Adelaide 1 2023 | Sabalenka e Kudermetova ai quarti di finale Avanzano anche Vondrousova e Kostyuk

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si sono delineati i primididel torneo WTA di. Sul cemento australiano prosegue il suo cammino la bielorussa Aryna, che ha sconfitto con un doppio 7-6 la russa Liudmila Samsonova dopo due ore e un quarto di gioco. Una vittoria sofferta per la numero cinque del mondo, che si è trova sotto 1-5 nel primo set, recuperando ed annullandosette set point all’avversaria. Adesso neidila tennista bielorussa affronterà la ceca Marketa, che ha dominato contro la estone Kaia Kanepi, lasciandole appena quattro game. In poco più di un’ora, infatti, la numero 92 del mondo si è imposta in due set con il punteggio di 6-0 6-4. Staccano il biglietto per idi...

