World Darts Championship 2023 | Smith campione del mondo | si prende la rivincita su Van Gerwen

SPORTFACE.IT

La diretta scritta della finale deiChampionship 2023 , i Mondiali di freccette che si chiudono questa sera all'Alexandra Palace di Londra. A giocarsi il titolo di campione del mondo sono l'olandese Michael van Gerwen e l'...Incredibile alla finale deiChampionship di freccette, l'atto conclusivo tra Smith e Van Gerwen. Il terzo leg del secondo set potrebbe passare alla storia come uno dei più spettacolari di sempre, visto che Smith ... World Darts Championship, problemi tecnici su Dazn: salta un intero set, non solo in Italia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Will Michael van Gerwen win a fourth world title, or will Michael Smith avenge his defeat in the 2019 final Find out with Rob Smyth. MICHAEL SMITH IS THE WORLD CHAMPION!!!! 22:28 Smith 7 ...