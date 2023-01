Wladimiro Tallini | ecco che fine ha fatto “l’uomo delle suonerie” a 17 anni dai suoi spot

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Se tra il 2004 e il 2006 avevate un televisore, sicuramente vi ricorderete di. La suoneria del rasoio, quella anti zanzare, ‘Roberto rispondi, Roberto richiama’, ‘Materazzi hagol’, ‘bella topolona’, sono decine gliche hanno reso famoso Wlady in tutta Italia. A distanza di quasi due decadi dalle pubblicità che l’hanno reso popolare,adesso è sbarcato su TikTok, dove ha risposto alle domande deifollower. “Non penso di essere proprio passato nel dimenticatoio. La radio e la tv la facevo prima e la faccio ancora. Essere ricordato come quellomi fa anche piacere, ma veramente tanto. E poi scoprire che faccio parte di un periodo dell’adolescenza di tanti ragazzi come ...