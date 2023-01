Wilma Goich da ragazza | la gieffina bellissima | sguardo da cerbiatto e capelli lunghi

TGCOM

Cosa è successo Gf Vip, le dure parole dicontro Nikita: 'Lei ha bisogno di uno psichiatra' Gf Vip, Soleil non regge il confronto con l'ex Luca Onestini e tira fuori una 'storiaccia': 'Ti ...Gf Vip, le dure parole dicontro Nikita: 'Lei ha bisogno di uno psichiatra' 'Nicole Murgia mi ha picchiato...', la confessione choc di Andrea Maestrelli in codice Snap decifrata dal ... "GF Vip", Wilma Goich eliminata ma ha il biglietto di ritorno: tre in nomination Nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è apparso su di giri e secondo alcuni la colpa è da attribuire al brandy contenuto dentro lo zabaione. In giardino, ...Il rientro di Wilma Goich al GF VIP potrebbe essere stato pilotato: la concorrente, dopo essere rientrata in gioco grazie al biglietto di ritorno, ha ...