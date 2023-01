Westworld | James Marsden | Vorrei ci fosse un modo per concludere la storia

Everyeye Serie TV

... cosa già praticamente confermata per la DC diventata da qualche mese regno diGunn e Peter Safran. Nonostante sia una remotissima possibilità, i fan disi sono mobilitati per avere ...... che ha rivelato nel cast gli attori premio Oscar Al Pacino e Marcia Gay Harden e la star diMarsden . Keaton, che dovrebbe ancora riprendere il suo ruolo di Batman in The Flash , ... Westworld, James Marsden sulla cancellazione della serie HBO: 'Una delusione' La serie Westworld è stata cancellata da HBO senza che la storia avesse un vero e proprio epilogo, e James Marsden ha ora spiegato il suo disappunto.The actor called it a "disappointment" to have HBO announce in November that it was ending the sci-fi series after four seasons.