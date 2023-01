Westworld | James Marsden deluso dalla cancellazione | “Volevamo concludere la storia”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha dichiarato, a margine di un’intervista con Rolling Stone, che per lui ladida parte di HBO è stata “una delusione”. L’attore, che ha interpretato Teddy nelle prime due stagioni, prima di tornare per la quarta, esprime così tutto il suo disappunto: “Mentirei se dicessi che ladinon mi ha lasciato l’amaro in bocca. Non posso che parlare con gratitudine di ognuno dei miei lavori, ma certamente sarebbe stato bello poter portare a termine lacheraccontare.” L’attore ha aggiunto alcune considerazioni, specie sulla natura dell’industria dell’intrattenimento: “Adoro la famiglia allargata di. È stata un’opportunità unica per far parte di qualcosa di ...

