Volkswagen ID 7 - Primo sguardo alla berlina da 700 km di autonomia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Al Ces di Las Vegas del 2023 laporta una novità di peso: la ID.7. Questo nuovo modello è la primaelettrica a tre volumi della famiglia a zero emissioni e rappresenta l'ennesimo passo nel cammino di sviluppo della piattaforma Meb che ha già dato vita, tra le altre, a ID.3, ID.4 e ID.5. Livrea elettroluminescente. Le sue forme sono ancora camuffate, certo, ma sotto la livrea da QR code che la riveste (una vernice a 40 strati - alcuni conduttivi, altri isolanti - che è in grado di illuminare 22 diverse parti del veicolo per elettroluminescenza, interagendo con il ritmo della musica) si trova il modello di serie fatto e finito. Si affida all'aerodinamica. Fedele, a quanto è dato vedere, alle forme della concept ID. Aero presentata nei mesi scorsi, la ID.7 ne riprende la cura aerodinamica e la sfrutta per offrire secondo quanto reso ...

