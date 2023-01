Vlahovic sta davvero male? L’incredibile ipotesi che cambia tutto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Clamorosa novità intorno a; l’infortunio non sarebbe il reale motivo del suo non utilizzo. Cerchiamo di capire meglio la situazione. La Juventus riparte con la voglia di vivere un 2023 da grande protagonista; gli obiettivi dei ragazzi di Allegri sono diversi, dalla rimonta in campionato alla voglia di arrivare in fondo sia alla coppa Italia sia all’Europa League. JuvedipendenzaIl tecnico dovrà fare a meno, sopratnelle prime uscite, di diversi giocatori tra cui; l’assenza del centravanti sarà molto pesante considerando la sua capacità di essere decisivo all’interno dell’area di rigore.non sta vivendo un momento semplice e anche il suo mondiale è stato piuttosto negativo nonostante sia riuscito a segnare un gol. Il problema è una pubalgia che ha colpito l’attaccante e dalla quale non è ...

CalcioMercato.it

Queste le parole del tecnico Juventino che fa il punto anche sulla rosa : ' Pogbacorrendo e la cosa importante è che non sente fastidio quando corre,non l'abbiamo finora mai avuto. Di ...In attacco sarà ancora fuori gioco, ma è pronto per giocare uno spezzone di gara Chiesa , ... dopo l'ennesimo infortunio di Pellegri : ' Sanabriabene, Vlasic ha già fatto l'attaccante ... "Vlahovic non è felice": via dalla Juve e destinazione shock Gli infortuni stanno impedendo al Milan di bissare il successo dello scorso campionato. La dirigenza rossonera ha pensato ad una rivoluzione.Il Milan prova a correre ai ripari per risolvere il problema dei tanti infortunati. Secondo 'Repubblica', in casa rossonera si sussurra del progetto, già avviato durante il Mondiale, di un "head of pe ...