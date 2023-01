“Violenza e spregiudicatezza” | ecco perché il polacco Chomiak resta in carcere | può colpire ancora

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Rischio di reiterazione del reato e di pericolo di fuga per Alexander, il 24ennearto per il tentato omicidio di una turista israeliana accoltellata dal giovane il 31 dicembre scorso a l’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini mentre la ragazza era intenta ad acquistare un biglietto ad una emettittrice elettronica. Ed è sulla base di questi gli elementi che, secondo i magistrati, Alexander, un’esistenza da clochard devere in. È il gip di Milano, Natalia Imarisio a spiegare, nel provvedimento con cui convalida il fermo in, i motivi della decisione.Alexander, sprovvisto di documenti, di fissa dimora e di stabile attività lavorativa,dunque a San Vittore ...

ilGiornale.it

Il gip ha ravvisato una inclinazione "alla" e una "inquietante, non solo nella scelta della vittima - una giovane donna sola - ma anche nella commissione del fatto in un ...Ha ravvisato una inclinazione "alla" e una " inquietante, non solo nella scelta della vittima - una giovane donna sola - ma anche nella commissione del fatto in un luogo pubblico e certamente presidiato da ... "Inquietante spregiudicatezza". Le toghe inchiodano Chomiak ... Il quadro indiziario a carico di Alexander Chomiak è possente e univoco: così il gip ha convalidato il fermo del polacco per l'aggressione a Termini ...Ha ravvisato una inclinazione "alla violenza" e una " inquietante spregiudicatezza, non solo nella scelta della vittima - una giovane donna sola - ma anche nella commissione del fatto in un luogo pubb ...