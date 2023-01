Vincono Milan | Roma e Juve La Lazio sconfitta a Lecce

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Albasta un quarto d'ora per andare avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il risultato Leao, bravo a saltare Ochoa - ottimo il suo debutto in A - su assist di Tonali, che poi raddoppia con un bel destro a incrociare. Nella ripresa il Var annulla il tris di Brahim Diaz per posizione di fuorigioco, Bonazzoli riapre i conti nel finale ma la squadra di Pioli tiene. I rossoneri2-1 e si portano così a quota 36 punti in classifica, a -5 dal Napoli capolista impegnato stasera a San Siro con l'Inter.Sassuolo-Sampdoria 1-2Colpo della Sampdoria in casa del Sassuolo. La squadra di Stankovic si impone 2-1, grazie alle reti di Gabbiadini e Augello. Inutile il gol di Berardi su rigore nella ripresa. Blucerchiati che con questo successo salgono a quota 9 punti in classifica. Neroverdi fermi a quota 16.Spezia-Atalanta 2-2Con il sesto ...