Vincono Milan | Roma e Juve Ko Lazio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Albasta un quarto d'ora per andare avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il risultato Leao, bravo a saltare Ochoa - ottimo il suo debutto in A - su assist di Tonali, che poi raddoppia con un bel destro a incrociare. Nella ripresa il Var annulla il tris di Brahim Diaz per posizione di fuorigioco, Bonazzoli riapre i conti nel finale ma la squadra di Pioli tiene. I rossoneri2-1 e si portano così a quota 36 punti in classifica, a -5 dal Napoli capolista impegnato stasera a San Siro con l'Inter.Sassuolo-Sampdoria 1-2Colpo della Sampdoria in casa del Sassuolo. La squadra di Stankovic si impone 2-1, grazie alle reti di Gabbiadini e Augello. Inutile il gol di Berardi su rigore nella ripresa. Blucerchiati che con questo successo salgono a quota 9 punti in classifica. Neroverdi fermi a quota 16.Spezia-Atalanta 2-2Con il sesto ...

Italpress

I Friulani, in particolare, nonuna gara ufficiale dal 3 ottobre ma vogliono rimanere ... ZanettiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti;* 36; Juventus 34*; Lazio*, Roma* e Inter 30; Atalanta* ... Come riporta Opta su Twitter, Rafael Leao, che oggi ha aperto le marcature nella sfida di campionato contro la Salernitana, ha segnato nel primo match dell'anno solare del Milan in tutte ...Milik fa il miracolo al 91' e la Juventus esce con tre punti dallo Zini, dove un'ottima Cremonese aveva fino a quel momento meritato il pari non permettendo ...