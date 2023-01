Vince un milione di euro alla lotteria ma non si presenta a riscuotere

Corriere della Sera

...ha parlato di promesse non si riferiva al fatto di fare 100 gol all'anno o vincere undi ... Sta male se none questa cosa di lui mi piace perché ti fa esprimere al 100% e ti fa percepire ...Credo che le promesse a cui lui si riferisse non siano fare 100 gol all'anno o vincere un... Se nonil prossimo trofeo sta male. Se nondomenica sta male. Ti fa esprimere al cento ... Lotto, vince un milione di euro ma non si presenta a riscuoterlo: mistero in Germania Nel 2019 aveva vinto un milione di euro al lotto ma non si è mai presentato per ritirarli. Tanto che ora il terminte per ritirarlo è scaduto e il premio non ritirato ...Nessuno ha reclamato il fortunatissimo tagliando, giocato a Natale 2019, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 ...