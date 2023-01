Villaricca | prorogato commissariamento del Comune | ancora rischio ingerenze della camorra

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Arriva la proroga dello scioglimento deldi. Secondo la relazione del prefetto di Napoli restainfatti ildi. Il consiglio comunale villaricchese era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell’agosto del 2021 per 18 mesi. A dicembre il consiglio dei ministri ha deciso di prolungare per altri 6 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.