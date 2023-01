(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Thai Ly Hao Nam, un bambinoita di 104 giorni fa, sabato 31 gennaio, in undi cemento profondo 35 metri in un cantiere in costruzione, è stato dichiaratoda Doan Tan ...

Il Sole 24 ORE

... è stato dichiarato morto da Doan Tan Buu, vice - presidente del comitato popolare della provincia di Dong Thap, nel sud del, dopo che i tentativi dei soccorritori di trarre in salvo il ...Valérian e Laureline sono inviati speciali per ildei Territori Umani con il compito di ... Un gruppo di amici e colleghi vive gli orrori dele le conseguenze psicologiche che l'... Vietnam, governo locale: bimbo 10 anni caduto nel pilone è morto ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 2022 è stato un anno record per l'economia del Vietnam, che ha visto il Pil salire dell'8% quest'anno, il livello più alto dal ...