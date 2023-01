Viene multato per divieto di sosta e prende a schiaffi la vigilessa | condannato a 3 mesi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Minacce ea una agente della Polizia Municipale, “colpevole” di averloper aver parcheggiato l’auto indi: un 67enne di Napoli è stato prima arrestato e poidal giudice al termine di un processo celebrato con il rito direttissimo per i fatti avvenuti in Piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero. Aveva lasciato l’auto inin una zona vietata, nelle strade adiacenti al mercatino natalizio, dove stava lavorando vendendo la sua merce. Anche altri commercianti sono stati sanzionati, ma il 67enne ha esagerato con i toni, arrivando a insultare pesantemente la donna di polizia per poi darle uno schiaffo al volto. Per lui è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato, è statoa tredi ...