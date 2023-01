Videogame in uscita nel 2023 | quali sono i titoli più attesi?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’anno appena trascorso si è rivelato molto ricco per il mondo videoludico, durante il quale abbiamo assistito a grandi uscite come “God of War: Ragnarock”. Ilnon sembra essere da meno e vedrà protagoniste soprattutto le console “next gen” come Playstation 5 e Xbox Series XS.innel: Assassin’s Creed Tra le novità più attese abbiamo il nuovo capitolo della saga degli assassini: “Assassin’s Creed Mirage”, nato dall’intenzione di celebrare degnamente le origini dell’epopea targata Ubisoft. Vestiremo i panni di Basim, personaggio già presente in “Assassin’s Creed Valhalla”, ripercorrendo dal principio la sua storia. A fare da sfondo agli eventi narrati ci sarà la Baghdad del IX secolo d. C., un vero e proprio crocevia di culture, arte e scienza. “Mirage” sarà disponibile sia per le ...

WIRED Italia

... il creatore deloriginale nonché co - creatore della serie tv HBO Neil Druckmann ha ... non a caso, poche settimane dopo l'sulla piattaforma Netflix ha cancellato la serie di Resident ...Anche il 2023 conoscerà un discreto numero di nuovi giochi racing,che vedono le auto o, più in generale, i veicoli e i motori come protagonisti. Corse ... Non sappiamo la data di, ma ... I videogiochi da non perdere in uscita a gennaio 2023 Nelle ultime ore Nightdive Studios ha confermato il periodo di uscita di System Shock Remake. Leggete quest'articolo per scoprirlo.La data di uscita e il prezzo delle versioni retail di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 e Xbox Series X|S.