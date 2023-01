Video Nba highlights | le partite della notte del 4 gennaio 2023

La Gazzetta dello Sport

Tre gare nella nottedel 4 gennaio 2023: Milwaukee Bucks - Washington Wizards 123 - 113, Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 150 - 117 e ...Finale da urlo nella sfida tra Utah e Sacramento: De'Aaron Fox porta avanti i suoi di due punti, ma lascia 0.4 secondi ai Jazz. La rimessa arriva ... Nba, Utah-Sacramento 115-117: gli highlights Sono state tre le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Super prestazione di Giannis Antetokounmpo che mette a referto 55 punti (record in ...Ecco tutti i risultati della notte del 3 gennaio di regular season NBA 2022/23. Vittoria last minute per Sacramento, Boston travolta da OKC La notte di NBA ci offre solo 3 match ma non mancano di ...