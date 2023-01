Video | la gaffe di Cristiano Ronaldo | l' Arabia Saudita diventa il Sudafrica

Fanpage.it

Nel giorno della presentazione con il suo nuovo club, l'Al Nassr, il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha confuso l'Arabia Saudita con il ...... in Umbria ", scivolone geografico che non passa inosservato e ildella papera diventa subito virale sui social. Tg2 del 3 gennaio: ladi Carlotta Balena. Appena la collega Chiara Lico le ... L'inviata del Tg2: Buon pomeriggio da Bari, in Umbria, il video della ... Ronaldo, che gaffe durante la conferenza di presentazione con l’Al Nassr: «Giocare in Sud Africa non è la fine» – VIDEO Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di una clamorosa gaffe durante la confe ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2f5381a5-95b-a54d-7597-9afc3ef0b8b ...