Video Gol Salernitana - Milan 1 - 2 | Leao e Tonali Poi esultano come Moriero e Recoba

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, ilvince per 1 - 2 a Salerno contro la. In gol, che, in occasione della ...

La Gazzetta dello Sport

Nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, il Milan vince per 1 - 2 a Salerno contro la Salernitana. InLeao e Tonali, che, in occasione della ...Nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, il Milan vince all'intervallo per 2 - 0 a Salerno contro la Salernitana. InLeao e Tonali, che, ... Video Gol Manchester United-Bournemouth 3-0: gli highlights SCELTI DA SASSUOLONEWS:. Sassuolo highlights: su SassuoloNews.net i video ufficiali dopo ogni gara. Anticipi e posticipi Serie A: date e orario delle partite del Sassuolo nel 2023. Sassuolo: Rogerio-K ...Il Milan ricomincia il campionato vincendo in trasferta con la Salernitana. Leao porta in vantaggio i rossoneri, sfruttando un assist di Tonali e superando Ochoa in uscita: sinistro da posizione defil ...