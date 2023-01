Video Gol Salernitana - Milan 0 - 2 | Leao e Tonali Poi esultano come Moriero e Recoba

La Gazzetta dello Sport

Nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A, il Milan vince all'intervallo per 2 - 0 a Salerno contro la Salernitana. InLeao e Tonali, che, ...In seguito, tornato in Belgio, si è proposto come analistaa titolo gratuito al Sint - ... sono arrivate tre vittorie e quattro pareggi in sette gare di Ligue 1, con ottofatti e solamente ... Serie A, dove eravamo rimasti Quattro successi e tanti gol, le partite delle big prima della sosta I rossoneri sono avanti per due reti a zero a Salerno. Dopo i primi 5 minuti di sofferenza il Milan è riuscito ad imporsi sulla Salernitana trovando il gol in due occasioni: al 10' con Leão che riceve ...I blucerchiati conducono per 2-0 al Mapei Stadium, il primo gol è arrivato al 25’ e porta la firma di Manolo Gabbiadini che, sugli sviluppi di un corner, riceve la sponda di Bruno Amione e finalizza ...