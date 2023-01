Vialli | a poche ore da Cremonese-Juve questa foto | il più commovente dei messaggi | Guarda

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Gianlucariesce a unire due tifoserie differenti: quella dellantus e quella della. A pochi minuti dal calcio di inizio del match di mercoledì 4 gennaio, uno striscione con la scritta "Lucasegna per noi" è stato appeso dai tifosi bianconeri nel settore ospiti. Cori per l'ex centravanti di entrambe le squadre e applausi anche della curva di casa. L'ex allenatore è ricoverato da prima di Natale in una clinica di Londra a causa dell'aggravarsi delle condizioni legate al tumore al pancreas di cui soffre da tempo. Già nei giorni scorsi, alla vigilia di Natale, un gruppo ti tifosi del "Sampdoria Club of England" ha affisso un mega striscione all'esterno della clinica dove è ricoverato, con la scritta "Forza Luca". Le immagini dello striscione su sfondo blu sono state ...

