Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2023 ore 17 | 15

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)DEL 4 GENNAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO INTENSO POI SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE; RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE. RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, HANNO PRESO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. ATTIVO, ...