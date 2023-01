Via libera in Ue a commercio grilli in polvere come alimento | dove potranno essere usati

TGCOM

"Io sono la, la verità e la vita". È questo il suo messaggio. Un messaggio che non è un ... C'è chi continua a dire che non sia stata unascelta o addirittura che lui abbia voluto in qualche ...L'Unione Europea ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta domesticus , vale a dire il grillo domestico, in polvere e parzialmente sgrassata come nuovo alimento. E' quanto prevede il ... Cibo, dall'Ue via libera al commercio di grilli in polvere Il 2022 del Comune di Calalzo di Cadore si è chiuso con l’approvazione da parte della giunta comunale dell’erogazione del bonus bebè e del bonus bollette destinati alle famiglie del paese. Dieci i nuo ...non appena arriverà il via libera definitivo dell’assemblea capitolina, aggiungerà al proprio patrimonio 120 nuove case popolari da destinare alle persone in graduatoria. Proseguiremo con grande ...