Via libera dall' Ue per i grilli in polvere | potranno essere nel pane e nella pizza | scattano le critiche

Agenzia ANSA

La Commissione dell'Unione Europea ha dato ilall'immissione sul mercato del Vecchio Continente di Acheta domesticus , ovvero i grilli domestici in polvere parzialmente sgrassata . Ilè arrivato dopo il parere scientifico ...Ulteriori risorse a disposizione per l'edilizia scolastica dell'Umbria. Ilmercoledì 4 gennaio dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore Paola Agabiti. Ammonta a 16.715.485 milioni di euro lo stanziamento approvato per l'Umbria nell'ambito del Pnrr, il ... Usa: via libera Fda a vendita pillola abortiva in farmacie «Nullo il provvedimento» che ha provocato l’impasse, ossia quello che ha concesso «per sbaglio» la libertà all’ex sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi.La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti è pronta ad arrivare sul mercato a partire dal 5 gennaio; scoprite con noi quanti soldi serviranno per acquistarla in Italia.