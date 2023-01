LA NAZIONE

Il 5 gennaio anche in Umbria iniziano le vendite di fine stagione. Confcommercio: 'Andamento positivo'. L'Adoc farà volantinaggio: 'Shopping ok, ma fate attenzione. Il tranello può essere in ...Pronti,, e i padroni di casa ingranano subito la quinta, pressano alto e cercano di chiudere i ... dribblandolo e infilando con unrasoterra da una posizione defilata. I granata restano di ... Via al gran tour dei saldi. Federmoda: "Affari per tutti". E l'Adoc va in piazza “Occorre intervenire con la massima celerità per mettere in sicurezza gli alloggi Erp di via De Gasperi e via Matteotti, ancora e di più in stato di degrado e ...In settimana a Shanghai è in programma un meeting con gli organizzatori del GP Cina, intenzionati a riportare l'evento nel 2023 ...