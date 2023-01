Verona | un giocatore verso la Serie C

Virgilio Sport

Era bello il mio, ma basta poco per perdersi. Per questo modo di giocare, devi essere in ... SUGLI ATTACCANTI - 'Vlasic e Sanabria giocano entrambi spalle alla porta, ma c'era un bel......sarebbero pronti a presentare un'offerta da 20 milioni ai francesi per assicurarsi il, ... potrebbe essere rimpiazzata dal'arrivo del francese Henry del. Il Bologna per la corsia ... Torino - Verona: 1-1 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita Il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato dopo il pareggio arrivato in casa del Torino per 1-1. Ecco le sue parole.Il croato ed Højlund salvano Gasperini, rimontando i due gol di svantaggio dai liguri, dominanti nel primo tempo. Finisce 2-2 al Picco, mentre Miranchuk ...