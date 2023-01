Verona | le pagelle di CM | Hien e Djuric sono due giganti

Sportpress24.com

Ledi Torino -1 - 1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo trovano il vantaggio i gialloblù, in gol ...Il video con gli highlights e i gol di Torino -1 - 1, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo trovano ... LEPrimo punto sulla panchina gialloblù per Zaffaroni. All’Olimpico Grande Torino, Djuric porta in vantaggio l’Hellas, ma Miranchuk fissa il risultato sull’1-1 Come di consueto, dopo ogni partita, potete ...Dall’altra parte lo Spezia quartultimo cerca continuità di risultati e prestazioni dopo i quattro punti conquistati contro Hellas Verona ed Udinese nelle ultime due uscite ufficiali del 2022. Ferma a ...