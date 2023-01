Verona | le pagelle di CM | Hien e Djuric sono due giganti | Serie A

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 2023-01-04 17:55:00 Arrivano conferme: Torino-1-1 Montipò 5,5: la sua uscita a vuoto al 96’ fa correre un grande brivido a compagni e tifosi del. Non può invece nulla sulla conclusione vincente di Miranchuk. Dawidowicz 6: buona la prestazione da parte del centrale polacco che spende bene anche un cartellino giallo per fare Linetty nel recupero lanciato in contropiede.6,5: il centrale svedese prova a far valere il suo fisico su Vlasic. Promosso nella posizione di centrale di difesa. Ceccherini 6,5: a inizio secondo tempo sfiora di testa la rete del possibile 2-0. E’ autore di una buona prestazione anche a livello difensivo dove riesce a contenere bene Radonjic. Depaoli 6: sulla propria fascia di competenza riesce a contenere Vojvoda e quando ne ha l’opportunità va anche sul fondo al cross alla conclusione. ...

Sportpress24.com

Ledi Torino -1 - 1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo trovano il vantaggio i gialloblù, in gol ...Il video con gli highlights e i gol di Torino -1 - 1, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo trovano ... LEPrimo punto sulla panchina gialloblù per Zaffaroni. All’Olimpico Grande Torino, Djuric porta in vantaggio l’Hellas, ma Miranchuk fissa il risultato sull’1-1 Come di consueto, dopo ogni partita, potete ...Dall’altra parte lo Spezia quartultimo cerca continuità di risultati e prestazioni dopo i quattro punti conquistati contro Hellas Verona ed Udinese nelle ultime due uscite ufficiali del 2022. Ferma a ...