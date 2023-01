Vernice sul Senato | politici e media condannano il blitz ma così si restringono gli spazi di protesta

Domani

...pure quell'aula del Senato a suo modo imbrattata anch'essa - senza bisogno che nessun attivista riuscisse a raggiungerla a e a rovesciarvi secchiate di- con una foto che su Libero e...L'attrice 33enne è stata fotografata a New York con una mise giocatanero e il tortora. Più "... Se per voi le pumps con maxi plateau insono un po' too much , tranquille perchè andranno ... Vernice sul Senato, attivismo efficace o ecoterrorismo Il dibattito con i lettori Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Il deputato del Pd difende gli ambientalisti di Ultima generazione e sul ministro dell'Interno dice: "Si occupi di sicurezza invece di andare a ...